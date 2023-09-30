Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? GS-FB Süper Kupa maçı bekleniyor

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'nin karşılaşacağı TFF Süper Kupa'nın maçı tarihine dair açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'nın final maçı tarihi ve oynanacağı şehire ilişkin açıklama yaptı. İşte, Süper Kupa final maçı tarihine dair son bilgiler...



SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta oynanmasının planlandığını açıkladı.



Büyükekşi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



GEÇTİĞİMİZ AYLARDAKİ TFF'DEN SÜPER KUPA FİNALİ AÇIKLAMASI



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi, 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak.



TFF'nin konuya dair açıklaması ise şu şekildeydi;



"UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının salı/çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."