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Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta oynanacak? (Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa tarihi)

Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor. 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Hem ligde hem de kupada kıyasıya süren rekabeti kazanmak isteyen iki takım, galibiyet için sahada olacak. Peki, Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta oynanacak? (Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa tarihi)

- finali için nefesler tutuldu. Dünyanın en büyük derbileri arasında yer alan Galatasaray-Fenerbahçe maçı, bu yıl Süper Kupa'da da büyük heyecana neden olacak. Peki, Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta oynanacak?

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ertelenen Süper Kupa final maçının tarihi netleşti. TFF'den yapılan açıklamada;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Buna göre; Ertelenen Süper Kupa finali 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'da oynanacak.

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