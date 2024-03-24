NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Kupa maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? (Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi)

Süper Kupa finali için tarih araştırmaları sürüyor. Fenerbahçe'nin Avrupa maçı nedeniyle Süper Kupa finalinin ertelenmesi talebiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. TFF, Fenerbahçe'nin ertelenmesini talep ettiği Süper Kupa maçının önceden belirlenen tarihte oynanacağını açıkladı. Şimdi ise futbolseverler, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin oynanacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2023-2024 Süper Kupa maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

Süper Kupa maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? (Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi)

finalinin ne zaman oynanacağı, ve Fenerbahçeli futbolseverler tarafından araştırılıyor. , 11 Nisan'da Olympiakos ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesi için 'ye başvurmuştu. Yapılan başvurunun ardından TFF'den açıklama geldi ve Süper Kupa finalinin daha önceden belirlenen tarihte oynanacağı açıklandı. Peki, Süper Kupa maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını açıkladı.

Buna göre; Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı 7 Nisan 2024 Pazar Günü saat 21.30'da oynanacak.

Süper Kupa maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? (Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi) - 1

TFF'DEN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE ERTELEME BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü, 11 Nisan'da Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;