NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig | Karagümrük'te Andrea Pirlo ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı.

Süper Lig | Karagümrük'te Andrea Pirlo ayrıldı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'te flaş bir gelişme yaşandı.

Karagümrük, teknik direktör ile yollarını ayırdı.

İtalya dışında ilk teknik direktörlük deneyimini Türkiye'de yaşayan Pirlo, 33 Süper Lig maçında 11 galibiyet alırken, 11 yenilgi ve 11 beraberlik yaşadı.

İtalyan teknik direktörün adı daha önce Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

KARAGÜMRÜK'TEN AÇIKLAMA

Daum yeniden kemoterapi tedavisi görmeye başladı

Daum yeniden kemoterapi tedavisi görmeye başladı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...