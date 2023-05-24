Süper Lig | Karagümrük'te Andrea Pirlo ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'te flaş bir gelişme yaşandı.



Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı.



İtalya dışında ilk teknik direktörlük deneyimini Türkiye'de yaşayan Pirlo, 33 Süper Lig maçında 11 galibiyet alırken, 11 yenilgi ve 11 beraberlik yaşadı.



İtalyan teknik direktörün adı daha önce Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmıştı.



KARAGÜMRÜK'TEN AÇIKLAMA