Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak? TFF tarih verdi

Süper Lig maçları için geri sayım başladı. Bu hafta deprem nedeniyle oynanmayan Süper Lig maçlarının ne zaman oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamaları sonrasında belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor?



SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?



Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı.



Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak.

TFF AÇIKLADI



Hafta başı yaptıkları açıklamada, bu haftaki lig maçlarının önümüzdeki hafta sonunda oynanması yönünde karar aldıklarını hatırlatan Büyükekşi, "Ama gördüğümüz kadarıyla acımız çok büyük. Hala binlerce vatandaşımız var enkaz altında. Bu maçlarımızı (Süper Lig) 3-4 Mart tarihlerinden itibaren başlatmak için karar aldık. İnşallah o zamana kadar bu çalışmalar ve kulüplerimizin bu konudaki desteğiyle o tarihte başlatabiliriz diye umut ediyoruz.



Kararları da her zaman birlikte alarak, ortak hareket edeceğiz. Yarın 1. Lig, salı 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geleceğiz. Futbolun paydaşlarını, birlikte hareket etme konusunda arzularını dinleyip ortak kararlarımızı vereceğiz." dedi.