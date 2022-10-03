Süper Lig puan durumu (Süper Lig 8. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte puan durumu iyice şekillendi. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının oynanmasıyla birlikte, futbolseverler takımlarının ligde hangi sıralarda yer aldığını sorgulamaya başladı. İşte Süper Lig 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları.
SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
1 Ekim Cumartesi:
14.30 Kasımpaşa 1 - 0 Gaziantep FK
17.00 Yukatel Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor
17.00 MKE Ankaragücü 1 - 2 Medipol Başakşehir
20.00 Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray
2 Ekim Pazar:
14.30 Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Atakaş Hatayspor
14.30 Corendon Alanyaspor 1 - 1 Bitexen Giresunspor
17.00 Arabam.com Konyaspor 1 - 0 Hangi Kredi Ümraniyespor
20.00 Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe
3 Ekim Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU