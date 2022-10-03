Süper Lig puan durumu (Süper Lig 8. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte puan durumu iyice şekillendi. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının oynanmasıyla birlikte, futbolseverler takımlarının ligde hangi sıralarda yer aldığını sorgulamaya başladı. İşte Süper Lig 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları.



SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



1 Ekim Cumartesi:



14.30 Kasımpaşa 1 - 0 Gaziantep FK



17.00 Yukatel Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor



17.00 MKE Ankaragücü 1 - 2 Medipol Başakşehir



20.00 Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray



2 Ekim Pazar:



14.30 Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Atakaş Hatayspor



14.30 Corendon Alanyaspor 1 - 1 Bitexen Giresunspor



17.00 Arabam.com Konyaspor 1 - 0 Hangi Kredi Ümraniyespor



20.00 Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe



3 Ekim Pazartesi:



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU