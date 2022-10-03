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Süper Lig puan durumu (Süper Lig 8. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig puan durumu, oynanan 8. hafta maçlarının ardından futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'in 8. haftasında Beşikta-Fenerbahçe derbisi büyük heyecan yarattı. 0-0 biten maçın ardından iki takımda 1 puana razı oldu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumu (Süper Lig 8. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte puan durumu iyice şekillendi. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının oynanmasıyla birlikte, futbolseverler takımlarının ligde hangi sıralarda yer aldığını sorgulamaya başladı. İşte Süper Lig 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları.

SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

1 Ekim Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa 1 - 0 Gaziantep FK

17.00 Yukatel Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor

17.00 MKE Ankaragücü 1 - 2 Medipol Başakşehir

20.00 Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray

2 Ekim Pazar:

14.30 Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Atakaş Hatayspor

14.30 Corendon Alanyaspor 1 - 1 Bitexen Giresunspor

17.00 Arabam.com Konyaspor 1 - 0 Hangi Kredi Ümraniyespor

20.00 Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe

3 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu (Süper Lig 8. hafta maç sonuçları ve puan durumu) - 1 Süper Lig puan durumu tablosu

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