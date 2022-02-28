Süper Lig yayın ihalesinde karar bugün açıklanıyor

Spor toto Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarının 2022-2023 sezonundan itibaren olacak yayın hakları için düzenlenen ihalede karar bugün açıklanıyor.

21 Şubat Pazartesi günü kararın açıklanması beklenen ihalede teklifler beklenen düzeyde gelmeyince pazarlığın sürmesine karar verildi.

Geçen perşembe yapılan toplantının ardından nihai kararın bugün açıklanması bekleniyor.



Komisyon bugün saat 15.00'te yapılacak toplantı sonucunda kararını açıklayacak.

KAÇ TEKLİF GELDİ?

TFF'den ihaleyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ihaleye mevcut katılımcılardan toplam 12 adet revize teklifin, İhale Komisyonu'na sunulduğu ve revize tekliflerin değerlendirildiği belirtildi.

TFF'DEN İLK TEKLİFLERE RET



Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın ihalesi sürecinde 14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. İlk tekliflerin beklenilen seviyede olmaması nedeniyle TFF 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'a kadar ek süre vermişti.



"UMDUĞUMUZU BULAMAZSAK SÜPER LİG TV'Yİ KURARIZ"



Tekliflerin yetersiz olması nedeniyle Süper Lig TV kurulabileceği iddiaları gündeme geldi.



Bu konuda açıklayan yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir'' demişti.

