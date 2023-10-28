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Süper Lig'de 10. hafta: Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e deplasmanında

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak. İşte eksikler ve ayrıntılar...

Süper Lig'de 10. hafta: Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e deplasmanında

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, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Kırmızı-siyahlılar ise ligde aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

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Bordo-mavili takımda Hüseyin Türkmen, Orsic, Bakasetas ve Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

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