Süper Lig'de 10. hafta başlıyor: Haftanın programı

Süper Lig'de 10. hafta başlıyor.

İki İstanbul ekibinin karşı karşıya geleceği müsabakada Kasımpaşa, İstanbulspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, saat 20.00'de başlayacak.



Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak diğer mücadelede ise Atakaş Hatayspor, Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak.



Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:



YARIN:



20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor (Mersin)



20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)



28 Ekim Cumartesi:



16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Alanya Oba)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)



19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)



29 EKİM PAZAR:



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)



19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)



19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe (Pendik)



30 EKİM PAZARTESİ:



20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)