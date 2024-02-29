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Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı

'de 28. haftanın hakemleri açıklandı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu.

Derbi 3 Mart Pazar akşamı 19.00'da oynanacak.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Yarın:

Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker

2 Mart Cumartesi:

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

3 Mart Pazar:

RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk

Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 Mart Pazartesi:

Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı - 1
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