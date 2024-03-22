Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu 31. hafta programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanmasının planlandığı bildirildi.



Ligde 31. haftanın programı şöyle:



2 NİSAN SALI



17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor



20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü



20.30 Gaziantep FK - Alanyaspor



20.30 Galatasaray - Hatayspor



3 NİSAN ÇARŞAMBA



17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük



20.30 Kayserispor - Kasımpaşa



20.30 Konyaspor - Trabzonspor



20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor



4 NİSAN PERŞEMBE



20.30 Samsunspor - Pendikspor



20.30 Başakşehir - Beşiktaş