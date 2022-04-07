Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 11:15 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 11:22
Süper Lig'in 32. haftası yarın oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesiyle başlayacak.
Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, lider Trabzonspor'u Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon Stadyumu)
9 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)
20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
10 NİSAN PAZAR:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
11 NİSAN PAZARTESİ:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)
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