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Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 11:15 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 11:22

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

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'in 32. haftası yarın oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesiyle başlayacak.

Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, lider Trabzonspor'u Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da konuk edecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon Stadyumu)

9 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 NİSAN PAZAR:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

11 NİSAN PAZARTESİ:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

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