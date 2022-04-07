Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

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Süper Lig'in 32. haftası yarın oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesiyle başlayacak.



Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, lider Trabzonspor'u Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da konuk edecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon Stadyumu)



9 NİSAN CUMARTESİ:



13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)



16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)



20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 NİSAN PAZAR:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)



16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)



16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)



20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

11 NİSAN PAZARTESİ:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)



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