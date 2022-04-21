Süper Lig'de 34. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 34. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 17:30 | Son Güncelleme : 24.04.2022 - 09:40

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve 3 kulüp, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve 3 kulüp, PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto 'de karşılaşmalar 34. haftayla devam ediyor

Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk etti.

34. haftanın kapanışı ise pazartsi oynanacak 2 maçla olacak.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle:

22 NİSAN CUMA

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Halil Umut Meler)

23 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Erkan Özdamar)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Mustafa Kürşad Filiz)

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

24 NİSAN PAZAR

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Arda Kardeşler)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Sarper Barış Saka)

20.30 Altay-Galatasaray (Volkan Bayarslan)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Cüneyt Çakır)

25 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yasin Kol)

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Ümit Öztürk)

ALEX DE SOUZA FENERBAHÇE'DE GEÇİRDİĞİ YILLARI UNUTAMIYOR

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...