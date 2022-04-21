Süper Lig'de 34. hafta heyecanı

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Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmalar 34. haftayla devam ediyor

Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk etti.

34. haftanın kapanışı ise pazartsi oynanacak 2 maçla olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle:



22 NİSAN CUMA

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Halil Umut Meler)



23 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Erkan Özdamar)



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Mustafa Kürşad Filiz)



20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)



24 NİSAN PAZAR

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Arda Kardeşler)



16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Sarper Barış Saka)



20.30 Altay-Galatasaray (Volkan Bayarslan)



20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Cüneyt Çakır)



25 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yasin Kol)



20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Ümit Öztürk)

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