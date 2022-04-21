Süper Lig'de 34. hafta heyecanı

Haberler - Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 17:30 | Son Güncelleme : 24.04.2022 - 09:40
Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmalar 34. haftayla devam ediyor
Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk etti.
34. haftanın kapanışı ise pazartsi oynanacak 2 maçla olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle:
22 NİSAN CUMA
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
23 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Erkan Özdamar)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Mustafa Kürşad Filiz)
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
24 NİSAN PAZAR
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Arda Kardeşler)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Sarper Barış Saka)
20.30 Altay-Galatasaray (Volkan Bayarslan)
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Cüneyt Çakır)
25 NİSAN PAZARTESİ
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yasin Kol)
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Ümit Öztürk)
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