Süper Lig'de 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 34'üncü haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak.



Süper Lig'de 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı şöyle:



34. HAFTA:



26 Nisan Cuma:



20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)



27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)



28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)



29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)



35. HAFTA:



3 Mayıs Cuma:



20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)



4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)



6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)