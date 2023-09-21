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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 6. hafta güncel puan durumu)

Süper Lig'de bu haftanın maç programı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan fikstür sonrası belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a karşı galibiyet almaya çalışacak. Beşiktaş, son haftaların formda ekibi Kayserispor'u ağırlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 6. hafta güncel puan durumu)

Trendyol 'de 6. hafta mücadelesi, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK, Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de İstanbulspor'u konuk edecek.

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de 6. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor (Kalyon)

23 Eylül Cumartesi:

17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor (Çaykur Didi)

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

24 Eylül Pazar:

17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor (Beşiktaş Park)

17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 6. hafta güncel puan durumu) - 1 Süper Lig 6. hafta güncel puan durumu

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