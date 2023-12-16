Süper Lig'de bu hafta maç var mı? Maçlar ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de maçların ne zaman oynanacağı ve bu hafta sonu maç olup olmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TFF tarafından yapılan açıklama sonrasında Süper Lig'de maçların oynanacağı tarihler belli oldu.



SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?



Trendyol Süper Lig’de bu hafta sonu maç oynanmayacak. Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları 9, 10, 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak.



17. haftanın karşılaşmaları önümüzdeki hafta sonu tarihleri değişmeden oynanacak.



1. LİG MAÇLARI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig'de ise 16. hafta müsabakaları 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.



TFF 2. Lig'de 18. ile TFF 3. Lig'de 15. hafta ise 19-20 Aralık'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.