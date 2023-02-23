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Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

TFF, Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemlerini açıkladı.

Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

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Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen 14'üncü hafta karşılaşması -Fraport TAV Antalyaspor maçının yanı sıra yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenen 23'üncü hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve Ümraniyespor-Adana Demirspor karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre müsabakalarda şu hakemler düdük çalacak;

25 Şubat Cumartesi
19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan

26 Şubat Pazar
16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdülkadir Bitigen

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