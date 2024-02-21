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Süper Lig'de fikstür kaydırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finali nedeniyle 32. hafta fikstürünün kaydırıldığını açıkladı.

Süper Lig'de fikstür kaydırıldı
TFF Süper Kupa tarihini açıkladı

TFF Süper Kupa tarihini açıkladı

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Türkiye Federasyonu, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinden dolayı 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle; Trendyol 'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına, Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir" denildi.

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