Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 22. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanan üç karşılaşmayla sona erdi.



Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi.



Lider Galatasaray, kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.



Şenol Güneş'le birlikte yeniden çıkışa geçen Beşiktaş da Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve bu sezon ilk kez peş peşe 5. galibiyetini elde etti.



SONUÇLAR



Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:



Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0



Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2



Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1



MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2



Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2



Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4



İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4



Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0



Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1



PUAN DURUMU



Süper Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:





22. HAFTA PROGRAMI



31 Ocak Salı



17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)



1 Şubat Çarşamba



17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)



17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)



20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)



20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)



2 Şubat Perşembe



17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)



17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)



20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)