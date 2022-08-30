Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 5. haftanın programı

Haberler - Anadolu Ajansı 30.08.2022 - 00:22
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, iki karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.
Haftanın son maçında ise Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftayı ikinci sırada tamamladı.
SONUÇLAR
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 5-2
VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1
Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: 1-0
Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: 3-0
Trabzonspor-Galatasaray: 0-0
Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1
PUAN DURUMU
5. HAFTA PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Eylül Cuma
21.00 Hangikredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Stat henüz belli değil)
3 Eylül Cumartesi
19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)
19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)
21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)
4 Eylül Pazar
19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
5 Eylül Pazartesi
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)