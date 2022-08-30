Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 5. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, iki karşılaşmayla tamamlandı.



Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.



Haftanın son maçında ise Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.



Aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftayı ikinci sırada tamamladı.



SONUÇLAR



Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 5-2



VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1



Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: 1-0



Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1



Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-0



Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: 3-0



Trabzonspor-Galatasaray: 0-0



Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0



Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1



PUAN DURUMU

5. HAFTA PROGRAMI



Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:



2 Eylül Cuma



21.00 Hangikredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Stat henüz belli değil)



3 Eylül Cumartesi



19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)



19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)



21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)



4 Eylül Pazar



19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)



21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)



21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)



5 Eylül Pazartesi



21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)