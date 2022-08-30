NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 5. haftanın programı

Ligin 4. haftası iki maçla tamamlandı. Haftanın son maçında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.08.2022 - 00:22

Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 5. haftanın programı

İlişkili Haberler

Süper Lig'de yeni lider Beşiktaş

Süper Lig'de yeni lider Beşiktaş

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında kayıp

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında kayıp

Spor Toto 'in 4. haftası, iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.

Haftanın son maçında ise Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftayı ikinci sırada tamamladı.

SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 5-2

VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1

Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: 1-0

Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: 3-0

Trabzonspor-Galatasaray: 0-0

Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1

PUAN DURUMU

5. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Eylül Cuma

21.00 Hangikredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Stat henüz belli değil)

3 Eylül Cumartesi

19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)

19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)

4 Eylül Pazar

19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

5 Eylül Pazartesi

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...