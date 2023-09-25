Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 7. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor'u ağırlayan Atakaş Hatayspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.



Deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 15'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe gibi ligde bir maçı eksik olan Galatasaray da konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, puanını 13'e çıkardı ve haftayı ikinci sırada kapattı.

