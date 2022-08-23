Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası yapılan üç karşılaşmayla tamamlandı.



Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yenerken, Arabam.com Konyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.



Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkardı ve 3. haftayı averajla lider bitirdi.



SONUÇLAR



Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: 0-1



Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: 1-0



Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 1-2



Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 5-2



Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 2-0



Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1



Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1



İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: 0-4



Fenerbahçe-Adana Demirspor: 4-2

PUAN DURUMU

4. HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:



26 Ağustos Cuma



21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)



27 Ağustos Cumartesi



19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)



21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)



21.45 Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Adana)



28 Ağustos Pazar



19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)



29 Ağustos Pazartesi



19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)



21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)