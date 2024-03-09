Süper Lig'de günün programı

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Karşılaşma 6-2'lik Galatasaray galibiyetiyle sonlandı.
Lig bugünkü 4 mücadeleyle devam edecek.
İşte haftanın geri kalananında oynanacak maçlar:
Cumartesi
13.30: EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor
16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor
19.00: Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor
Pazar
13.30: Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor
16.00: İstanbulspor-Kasımpaşa
16.00: Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü
19.00: Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor
Pazartesi
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş
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