Süper Lig'de ikinci perde: 20. hafta heyecanı başlıyor (Haftanın programı)

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Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor.



Haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Giresunspor, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)



21 Ocak Cumartesi:



16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)



22 Ocak Pazar:



13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)



16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)



16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)



19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



23 Ocak Pazartesi:



20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)