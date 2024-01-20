Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek: Muhtemel 11'ler

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 137. kez karşı karşıya gelecek.



Şu ana dek oynanan 136 maçın 61'ini sarı-kırmızılılar, 44'ünü bordo-mavililer kazandı, 31 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.



Ligde 51 puanı bulunan Galatasaray zirvenin iki puan uzağında 2. sırada.



Sarı-kırmızılılarda Afrika Kupası'nda bulunan Ziyech ve Bakambu'nun yanı sıra sakatlığı süren Oliveira forma giyemeyecek.



Tedavisi biten Mauro Icardi ise görev yapabilecek.

TRABZON'DA 2 KADRO DIŞI



6 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, 37 puanla üçüncü basamakta.



Karadeniz ekibinde, Afrika Kupası'ndaki Trezeguet, Pepe ve Onuachu'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Orsic ve Denswil forma giyemeyecek. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.



Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla Galatasaray taraftarları dev maçta deplasman tribününde yer alabilecek.



Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor:

Uğurcan



Mehmet-Rayyan-Benkovic-Eren



Berat-Mendy



Visca-Bardhi-Fountas



Enis



Galatasaray:



Muslera



Boey-Sanchez-Abdülkerim-Barış



Torreira-Kerem D.



Tete-Mertens-Kerem A.



Icardi