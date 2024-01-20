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Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek: Muhtemel 11'ler

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ile , tarihlerinde 137. kez karşı karşıya gelecek.

 Şu ana dek oynanan 136 maçın 61'ini sarı-kırmızılılar, 44'ünü bordo-mavililer kazandı, 31 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Ligde 51 puanı bulunan Galatasaray zirvenin iki puan uzağında 2. sırada.

Sarı-kırmızılılarda Afrika Kupası'nda bulunan Ziyech ve Bakambu'nun yanı sıra sakatlığı süren Oliveira forma giyemeyecek.

Tedavisi biten Mauro Icardi ise görev yapabilecek.

TRABZON'DA 2 KADRO DIŞI

6 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, 37 puanla üçüncü basamakta.

Karadeniz ekibinde, Afrika Kupası'ndaki Trezeguet, Pepe ve Onuachu'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Orsic ve Denswil forma giyemeyecek. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla Galatasaray taraftarları dev maçta deplasman tribününde yer alabilecek.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor:

Uğurcan

Mehmet-Rayyan-Benkovic-Eren

Berat-Mendy

Visca-Bardhi-Fountas

Enis

Galatasaray:

Muslera

Boey-Sanchez-Abdülkerim-Barış

Torreira-Kerem D.

Tete-Mertens-Kerem A.

Icardi

Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek: Muhtemel 11'ler - 1
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