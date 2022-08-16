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Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper lig ekipleri Corendon Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.08.2022 - 22:44 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 22:45

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 'in ikinci haftasındaki ihlallerden dolayı 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Hukuk Müşavirliği, Corendon Alanyaspor, ve 'yi çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ye sevkine karar verdi.

Atakaş Hatayspor'u talimatlara aykırı hareketten kurula sevk eden müşavirlik, Yukatel ve 'yı usulsüz seyirci alınmasından, ve Gaziantep FK'yi saha olayları gerekçesiyle kurula yolladı.

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