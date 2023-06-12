Süper Lig'den Avrupa kupalarına gidecek takımlar belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?



Turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak Galatasaray, Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor.



Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da boy göstereceği ikinci ön eleme turunda kura çekimi 21 Haziran'da gerçekleşecek. Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.



Takımlar, üçüncü ön eleme turu ilk maçları için 8-9 Ağustos'ta, play-off turu ilk müsabakaları için 22-23 Ağustos'ta yeşil zemine çıkacak.



Bu turlarda da rövanş karşılaşmalarının heyecanı ilk maçların haftasında yaşanacak.



UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?



Konferans Ligi'ne katılacak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor gruplara kalabilmek için 3 tur oynayacak.



Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.



Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu maçları 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak. 3. ön eleme turu maçları ise 10-17 Ağustos tarihlerinde yapılacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak takımların belli olacağı play-off turunda ise maçlar 24 ve 31 Ağustos'ta oynanacak. Konferans Ligi'nde ilk maçlar 21 Eylül'de yapılacak.