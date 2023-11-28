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Süper Lig'in 13. haftası tamamlandı: Yeni program ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, oynanan iki maçla sona erdi. Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürdü. İşte yeni haftanın programı ve güncel puan durumu...

Süper Lig'in 13. haftası tamamlandı: Yeni program ve puan durumu

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Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan Yılport Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

SONUÇLAR

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 4-0

Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

Yılport Samsunspor-Beşiktaş: 1-2

Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: 3-3

14. HAFTA

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Aralık Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)

Süper Lig'in 13. haftası tamamlandı: Yeni program ve puan durumu - 1
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