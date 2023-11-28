Süper Lig'in 13. haftası tamamlandı: Yeni program ve puan durumu

Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.



Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.



Bu hafta sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan Yılport Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.



SONUÇLAR



Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 2-1



Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 0-1



TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0



Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 4-0



Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1



Yılport Samsunspor-Beşiktaş: 1-2



Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0



Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1



RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1



EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: 3-3

14. HAFTA



Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:



1 Aralık Cuma:



20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)



2 Aralık Cumartesi:



13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)



16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)



19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)



3 Aralık Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)



19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)



4 Aralık Pazartesi:



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