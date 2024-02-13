Sven-Goran Eriksson'un hayali gerçek oluyor : Liverpool'dan efsaneler maçı

Geçtiğimiz günlerde Sven-Goran Eriksson, kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

Daily Mail'in haberine göre, Liverpool'un bir gün Liverpool'un menajeri olmayı hayal eden Eriksson için efsaneler maçı düzenleyeceği ve deneyimli çalıştırıcının Klopp'un teknik ekibinde yer alacağı duyuruldu.

Eriksson, ""Liverpool'dan gelen teklifi kabul etmekten büyük onur duydum. Bu benim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Kulübe ve taraftarlara her zaman minnettar kalacağım." dedi.

EFSANELER MAÇI TARİHİ

Liverpool'un efsaneler maçı 25 Mart'ta Anfield'da oynanacak ve tüm gelirler kanser araştırmalarına bağışlanacak. Maçta, Kenny Dalglish, Ian Rush ve Steven Gerrard gibi kulübün efsane isimleri yer alacak.



KLOPP'TAN ERIKSSON AÇIKLAMASI

Teknik direktör Jurgen Klopp da Eriksson'un takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Klopp, "Sven'in bizimle birlikte olmasından çok mutluyuz. Kendisi futbol dünyasında çok saygı duyulan bir isim ve bu özel maçta bizimle olması bizim için büyük bir onur." dedi.



ERIKSSON KİMDİR?

Eriksson, 2001'den 2006'ya kadar İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 2004 yılında Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi başarmıştı.

Ayrıca Manchester City, Lazio ve Roma gibi kulüplerde de teknik direktörlük yapan Eriksson, birçok başarıya imza atmıştır.

Eriksson'un kanser teşhisi konmasına rağmen Liverpool'un yardım maçında yer alması futbol dünyasında büyük bir saygı ve takdirle karşılandı.