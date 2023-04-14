Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek'e verilen cezaları kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verdiği 21'er günlük hak mahrumiyeti cezalarının kaldırıldığını açıkladı.



Kuruldan yapılan açıklamaya göre, kulüp internet sitesindeki açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Ahmet Nur Çebi'ye verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezaları kaldırıldı.



Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Dursun Özbek'e verilen 21'er gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezalarının da kaldırılmasına karar verildi.



Ayrıca Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin müsabaka sonrası beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketler yüzünden aldıkları 21'er gün hak mahrumiyeti ve 50'şer bin lira para cezalarının kaldırılması kararlaştırıldı.



Müsabakalar sonrası yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle Beşiktaş Kulübünün 500 bin lira ve Galatasaray Kulübünün 400 bin liralık para cezaları kaldırılırken, Fenerbahçe Kulübüne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle verilen 250 bin liralık para cezası ise onandı.

