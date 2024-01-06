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Tahkim Kurulu'ndan Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcular Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarında indirim yaptı.

Tahkim Kurulu'ndan Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarına indirim

Türkiye Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Kayserispor maçında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Fred'e hakeme yönelik hakareti nedeniyle verilen 3 maç men cezasının 2'ye indirildiği belirtildi.

Aynı müsabakada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a da hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle uygulanan men cezasının 2 müsabakadan 1'e indirildiği aktarıldı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a verilen 200'er bin liralık para cezalarının ise kaldırıldığı ifade edildi.

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