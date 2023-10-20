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Teknik direktör Igor Tudor İstanbul'da: Beşiktaş'a imza atacak mı?

Teknik Direktör Igor Tudor Türkiye'ye geldi. Tudor'un Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'da olduğu iddia edildi. Beşiktaş yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Teknik direktör Igor Tudor İstanbul'da: Beşiktaş'a imza atacak mı?

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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor İstanbul'a geldi. Hırvat hocanın  ile görüşmek için geldiği öne sürüldü. 

Tudor, Beşiktaşlı eski futbolcu Seriç ile birlikte İstanbul’da konaklayacak.

İki isim görüşmelerde bulunup, Galatasaray-Beşiktaş derbisini de izleyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, 

"Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul’a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan tamamen asılsızdır.

Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi. 

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