Bir dönemin tecrübeli milli eldiveni teknik direktör Volkan Demirel antrenmanda kaleye geçti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Hayatspor'un Mersin'deki Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda, Demirel'in yaptığı kurtarışları içeren video, kulübün sosyal medya hesabından "Takım istedi, hoca kırmadı" notuyla paylaşıldı.



Fenerbahçe'de uzun yıllar kaleci olarak forma giyen Demirel'in eski günlerini andıran performansı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisi topladı.

HATAYSPOR'UN PAYLAŞIMI