NTV.COM.TR’ye geri dön

Teknik direktör Volkan Demirel antrenmanda kaleye geçti

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının antrenmanında kaleye geçti.

Teknik direktör Volkan Demirel antrenmanda kaleye geçti

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Bir dönemin tecrübeli milli eldiveni teknik direktör antrenmanda kaleye geçti. 

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Hayatspor'un Mersin'deki Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda, Demirel'in yaptığı kurtarışları içeren video, kulübün sosyal medya hesabından "Takım istedi, hoca kırmadı" notuyla paylaşıldı.

Fenerbahçe'de uzun yıllar kaleci olarak forma giyen Demirel'in eski günlerini andıran performansı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisi topladı.

HATAYSPOR'UN PAYLAŞIMI

Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;