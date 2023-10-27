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Teknik direktörün elini sıkmayan David Fofana'ya ceza

Union Berlin, Teknik Direktör Urs Fischer'in elini sıkmadığı için David Fofana'ya ceza verdi.

Teknik direktörün elini sıkmayan David Fofana'ya ceza

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Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Napoli'yi konuk etti.

Rakibine 1-0 kaybeden Union Berlin, gruptaki 3. yenilgisini aldı. Union Berlin'in golcüsü David Datro Fofana, 70. dakikada kenara gelirken teknik direktörü Urs Fischer'ın elini sıkmadı.

Bu gelişmenin ardından Union Berlin, Fofana'ya 1 hafta takımdan uzaklaştırma cezası verdi. Athletic'te yer alan habere göre; Fofana'nın Bundesliga'daki Werder Bremen ve Almanya Kupası'ndaki Stuttgart maçlarını kaçıracağı belirtildi.

Union Berlin tarafından yapılan açıklamada Fofana'nın teknik direktörden özür dilediği açıklandı.

Teknik direktörün elini sıkmayan David Fofana'ya ceza - 1 Urs Fischer
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