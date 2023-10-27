Teknik direktörün elini sıkmayan David Fofana'ya ceza

Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Napoli'yi konuk etti.



Rakibine 1-0 kaybeden Union Berlin, gruptaki 3. yenilgisini aldı. Union Berlin'in golcüsü David Datro Fofana, 70. dakikada kenara gelirken teknik direktörü Urs Fischer'ın elini sıkmadı.



Bu gelişmenin ardından Union Berlin, Fofana'ya 1 hafta takımdan uzaklaştırma cezası verdi. Athletic'te yer alan habere göre; Fofana'nın Bundesliga'daki Werder Bremen ve Almanya Kupası'ndaki Stuttgart maçlarını kaçıracağı belirtildi.



Union Berlin tarafından yapılan açıklamada Fofana'nın teknik direktörden özür dilediği açıklandı.

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