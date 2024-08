Teniste grand slam mevsimi ABD'de kapanıyor

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört organizasyonundan ABD Açık, bu yıl 26 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde 144. kez organize edilecek.



İlk kez 1881 yılında düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, yarın TSİ 18.00'de New York kentinde başlayacak.



2024 ABD Açık'ın toplam para ödülü, 75 milyon dolarla organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Açık böylece kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu (65 milyon dolar) geliştirdi.



Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 3 milyondan 3,6 milyon dolara yükseldi.



DJOKOVİC YENİ REKOR PEŞİNDE



Tek erkeklerde 4'ü ABD Açık'ta olmak üzere (2011, 2015, 2018, 2023) 24 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.



Kariyerindeki tek eksik olimpiyat altın madalyasını Paris'te kazanarak New York'a gelen Djokovic, ABD Açık'ta şampiyon olması halinde söz konusu rekoru paylaştığı Avustralyalı Margaret Court'u geride bırakacak.



Son şampiyon Sırp tenisçinin (2 numaralı seribaşı) önündeki en büyük engeller, bu yıl Avustralya Açık'ı kazanan dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ve Fransa Açık ile Wimbledon'da zafere ulaşan dünya 3 numarası İspanyol Carlos Alcaraz olacak.



Kariyerinin sonlarına yaklaşan 37 yaşındaki Djokovic, kendisi gibi favoriler arasında gösterilen genç rakiplerine karşı bu yılki grand slam turnuvalarında istediği sonuçları alamadı. Sırp raket, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları finalinde mağlup ettiği Alcaraz karşısında son iki Wimbledon finalini kaybetti. Djokovic, bu sezonki Avustralya Açık yarı finalinde ise Sinner'e yenilmekten kurtulamadı.



Alcaraz'ın sezonu 3 grand slam şampiyonluğuyla tamamlama hedefiyle mücadele edeceği ABD Açık'ta Sinner ise ilk zaferi için korta çıkacak.



Son yıllarda yaşadığı sakatlıkların ardından eski formundan uzaklaşan İspanyol Rafael Nadal, 4 kez kazandığı ABD Açık'a katılamayacak. Sporseverler, Nadal'ın yanı sıra tenisi bıraktığını açıklayan 2012 ABD Açık şampiyonu Büyük Britanyalı Andy Murray'yi de izleme şansı bulamayacak.



Yarı finale kadar dünya klasmanının ilk 5 sırasındaki oyuncularla karşılaşma ihtimali olmayan Djokovic'in ana tabloda bulunduğu tarafta Alexander Zverev (4), Andrey Rublev (6), Casper Ruud (8), Grigor Dimitrov (9), Taylor Fritz (12), Ben Shelton (13) ve Holger Rune (15) öne çıkıyor.



Sinner'in başı çektiği ana tablonun diğer yarısında ise 2022 şampiyonu Carlos Alcaraz (3), 2021 şampiyonu Daniil Medvedev (5), Hubert Hurkacz (7), Alex de Minaur (10), Stefanos Tsitsipas (11) ve Tommy Paul (14) gibi önemli isimler bulunuyor.



KADINLARDA SONUCU TAHMİN ETMEK ZOR



Dünya sıralamasının ilk 3 basamağındaki Polonyalı Iga Swiatek, Belaruslu Aryna Sabalenka ve son şampiyon ABD'li Coco Gauff, ABD Açık'ın kadınlardaki favorileri gibi görünse de New York'taki son 10 turnuvanın 9'unu farklı isimler kazandı.



ABD Açık öncesindeki WTA 1000 turnuvası Kanada Açık'ı kazanan ABD'li Jessica Pegula (6), bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon'da final oynayan İtalyan Jasmine Paolini (5) ve hızlı zeminlerde oynamayı seven Kazak Elena Rybakina'yı (4) da göz ardı etmemek gerekiyor. Üç kez grand slam final gören Tunuslu Ons Jabeur ise sakatlığı nedeniyle turnuvada katılamayacak.



Çeyrek finalde Pegula ile eşleşme ihtimali bulunan dünya 1 numarası Swiatek'in yarı finaldeki muhtemel rakipleri arasında da Rybakina ve Paolini ile 2019 şampiyonu Bianca Andreescu, 2018 ve 2020 şampiyonu Naomi Osaka yer alıyor.



Sabalenka (2) ve Gauff'un (3) bulunduğu ana tablonun diğer yarısında ise bu yılki Avustralya Açık finalisti Qinwen Zheng (7), bu senenin Wimbledon şampiyonu Barbora Krejcikova (8), ABD Açık'ta üç kez final oynayan Victoria Azarenka (20) ve 2017 şampiyonu Sloane Stephens dikkati çekiyor.