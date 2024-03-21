TFF Başkanı Büyükekşi'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının değişmesine yönelik talebi sonrası konuştu.

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI



Büyükekşi, "Süper Kupa maçı için 6 Nisan tarihi söz konusu bir durum değil. Fenerbahçe'nin bu yönde bir talebi var. Değerlendirmeye aldık." ifadelerini kullandı.



Son yapılan resmi açıklamaya göre Süper Kupa, 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Maç 21.30'da başlayacak.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde "Süper Kupa finalini belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Avrupa'da bu turu geçmemiz ülkemiz adına da çok önemli. Ülke menfaatleri açısından rakibimiz de kabul ederse Süper Kupa finali için yeni bir tarih bulunması çok daha doğru olacaktır." diye konuşmuştu.

