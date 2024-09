TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Yarım kalmış işimizi tamamlayacağız

İtalya Başkonsolosluğu'nda "MeeTürkItaly" paneli gerçekleştirildi

İstanbul'daki İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin davetiyle yapılan organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Ceyhun Kazancı, TFF Dış İlişkiler Direktörü Buğra İmamoğulları ve davetliler katıldı.

"YARIM KALMIŞ İŞİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"



TFF Hacıosmanoğlu "Millet olarak ve kültür olarak yakınız. Futbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda güzel işler yaptı, yarım kalmış işimizi hocamızla beraber Amerika'ya gidip inşallah Dünya Kupası'nda tamamlayacağız. Büyükelçi, 'İzmir'deki İzlanda maçı güzeldi' dedi, galibiyetten sonra bu gece ayrı bir zevk verdi. İnşallah birlikte düzenleyeceğimiz EURO 2032’de finali Türkiye ve İtalya oynar, dostluk kazanır." şeklinde konuştu.



MONTELLA: EURO 2024'TE HER AN BİRLİK OLMUŞ BİR TAKIM İZLEDİK



Vincenzo Montella, EURO 2024'te anlatılması zor duygular yaşadığını aktararak, "Avrupa ve dünya şampiyonasına futbolcu olarak katıldım ama teknik adam olarak bulunmak da bambaşkaydı. Mandela’nın söylediği bir şey okumuştum, spor dünyayı birleştirme gücüne sahip. Spor bir ihtiyaç, halkları bilmeden birleştiriyor. Gençlere ulaşmanın da en kısa yolu. Avrupa Şampiyonası çok eğlenceliydi, acı da çektik, ağladık da ama hiç pişmanlık yaşamadık. EURO 2024'te her an birlik olmuş bir takım izledik. Bu teknik direktör olarak benim için büyük gurur kaynağı."

İçine kapanık bir karakter olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Yargılanacağınızı bildiğiniz zaman tamamen kendiniz olmak kolay değildir, bu benim karakterimi de yansıtıyor ama profesyonel olarak yargılandığınız, eleştiriler aldığınız zaman içine kapalı bir insanım diyebiliriz. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Kamuya açık ortamlarda çok kendim olamıyorum. Rahat olduğumuz zaman kendim olabiliyorum." ifadelerini kullandı.