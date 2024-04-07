NTV.COM.TR’ye geri dön

TFF Başkanlık seçimi ne zaman? Tarih belli oldu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, seçim kararı aldıklarını açıkladı. TFF Başkanı Büyükekşi, "Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik." dedi. Peki, TFF Başkanlık seçimi ne zaman?

TFF Başkanlık seçimi ne zaman? Tarih belli oldu

Türkiye Federasyonu () Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik." dedi.

TFF, 18 TEMMUZ'DA SEÇİME GİDİYOR

TFF'de 2022 yılında başkanlık koltuğuna oturan Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız seçimli genel kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;