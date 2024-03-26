TFF, sızdırılan görüntülerin tamamını yayınladı

Galatasaray-Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonu özelinde hakemlerin toplantısından bir bölüm ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Merkez Hakem Kurulu'ndaki toplantının bir kısmı sızdırılmasının ardından TFF hareket geçti.

Yaşananların ardından TFF, 1 Mart 2024'te yapılan MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını yayınladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.



Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

