TFF'de Nihat Özdemir dönemi 3 yıla yakın sürdü

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

TFF'de 1 Haziran 2019'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.



Bugün itibarıyla görevini bırakan Özdemir, 2 yıl 10 ay 3 gün başkanlık yaptı.

DÜNYA KUPASI'NA GİDİLEMEDİ

A Milli Futbol Takımı, Özdemir'in başkanlığında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteremedi.



Elemelerde grubunu ikinci sırada tamamlayan ve play-off oynama hakkı elde eden milli takım, play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenilerek final ve sonrasında Dünya Kupası'na gitme fırsatını yakalayamadı.



Milli takım, ayrıca Avrupa Şampiyonası Finalleri'ndeki üç maçını da kaybetti ve sıfır puanla grubu tamamladı.



A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde D Ligi'nden bir alt grup olan C Ligi'ne düştü.



Nihat Özdemir'in başkanlığı döneminde 35 maça çıkan milli takım, bunların 14'ünü kazandı. 11 maçı beraberlikle tamamlayan milli takım, rakiplerine 10 kez yenildi.



Özdemir'in başkanlığı öncesi A Milli Takım'ın başına getirilen Şenol Güneş, 10 Eylül 2021'de görevinden ayrıldı. Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulu, Güneş'in yerine Alman teknik direktör Stefan Kuntz'u göreve getirdi.

HAKEM KRİZİ

Nihat Özdemir döneminde son dönemlerde gündeme damgasını vuran konu bazı hakemlerin liste dışı kalması oldu.



TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart'ta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri yeniden belirlerken; tecrübeli isimler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, İbrahim Hakkı Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu'nu liste dışında bıraktı.



TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'taki toplantısında TFF Yönetim Kurulunun 8 Mart'ta aldığı kararın kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verdi.

YABANCI KURALINDA DEĞİŞİKLİKLER

Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF, yabancı oyuncu kuralı konusunda da tartışmaların odağında kaldı.



TFF, Nihat Özdemir yönetiminde Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonunda en fazla 14, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilmesi yönünde karar aldı.



Özdemir başkanlığındaki son dönemlerin bir diğer sıkıntısı da Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarının yayın ihalesi sürecinin tamamlanamaması oldu.

3 AY İÇİNDE SEÇİME GİDİLECEK

TFF'de Nihat Özdemir'in istifasının ardından 3 ay içinde seçime gidilecek.



Federasyonun bu konudaki statüsü şöyle:



"Başkanın ölümü, istifası veya görevini sürekli olarak yerine getirememesi halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci başkan vekili, yoksa ikinci başkan vekili, başkan vekillerinin olmaması halinde de yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği kişi başkanlığa vekalet eder."

NİHAT ÖZDEMİR NEDEN İSTİFA ETTİ? ÖNDER ÖZEN YORUMLADI