TFF Başkanı Nihat Özdemir: Vaka artışının düştüğünü görürsek hedefimiz taraftar sayısını artırmak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in yeni sezonu öncesi açıklamalarda bulundu.



"MUTLAKA ÇİFT AŞI ŞARTI İSTİYORUZ"

Liglerin seyircili başlaması kararı aldıklarını belirten Özdemir, "PCR testleri bizim için geçerli olacaktı. Biz bunları konuşurken Türkiye'deki günlük vaka sayısı günlük 5 binin altına gelmişti. Dün bu rakam 27 binin üzerine geçti. Korkuyoruz. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede şuna karar verdirk. Maçlara girerken mutlaka çift aşı şartı istiyoruz." dedi.

Stadyumlardaki taraftar sayısına ilişkin bakanlık ile koordineli hareket ederek çift aşı sisteminin oturtulduğunu gözlemledikleri halde kapasiteyi yüzde 75'e dahi çıkarabileceklerini söyleyen TFF Başkanı, "Önümüzdeki üç haftaya bakmalıyız. Artışın düştüğünü görürsek o zaman hedefimiz taraftar sayısını artırarak yolumuza devam etmek olacaktır." açıklamalarında bulundu.

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MİSAFİR TAKIM SEYİRCİSİNİN MAÇLARA GELMESİ YASAK

İki gün önce yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni talimatlara ilişkin kararların alındığını açıklayan Nihat Özdemir, deplasmana gelen takımın taraftarının maçlara gelemeyeceğini duyurdu. Özdemir, " Deplasmana giden taraftarlar otobüsle gidiyor ve mesafeye dikkat edilmiyor. Bu sezon için misafir takım seyircisinin maçlara gelmesini yasakladık. Tek vazgeçemeyeceğimiz konu insan sağlığıdır. Hiçbir zaman misafir takım maçlara seyircili gelemeyecektir. "

"BU TÜRK FUTBOLU İÇİN BİR DEVRİMDİR"

Sezon öncesi Süper Lig Kulüpler Birliği ile yapılan toplantının çok verimli geçtiğini belirten TFF Başkanı, Kulüpler Birliğinin "Tahkim Kurulu ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu seçimle gelsin" talebinin yeterli gelmeyeceğini düşünerek Disiplin Kurulu'nun da seçimle gelmesi yönünde kar aldıklarını belirtti.



Özdemir, "Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uygun olacak hem de bağımsız olması bizim işimizi daha kolaylaştıracaktı. Kurullarımızı bir başkan altı asil ve altı tane de yedek üyeyle sağlayacağız. Bu bence Türk futbolu için bir devrimdir. Oybirliğiyle bu kabul edildi. " dedi.

"ZEMİNİ ELVERİŞLİ OLMAYAN STADYUMLARDA MAÇ OYNANMAYACAK"

Geçen yıl stadyum zeminlerinden çok büyük şikayetler aldıklarını belirten Nihat Özdemir, kamuoyunda "TFF sorumluymuş gibi eleştirildi" diyerek bir talimat değişikliği yapıldığını ifade etti.

Yeni sezon öncesi alınan karara göre, artık her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Özdemir, konuya ilişkin "Artık her ay stat zeminleri denetlenecek. Bir ay olmazsa 1 haftaya inecek. Eğer stat zemini uygun olmazsa, o hafta zemini uygun olmayan statta maç oynatılmayacak. Zemini elverişli olmayan hiçbir statta maç oynatmama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

YABANCI OYUNCU KURALI

Sahada bundan böyle 8'den fazla yabancı oyuncunun olmayacağını belirten Nihat Özdemir, "Biz Türk sporcusuna, Türk futbolcusuna değer verilmesini istiyoruz. 8-10 takımımız, yabancı transferlerinden dolayı büyük sıkıntı yaşıyor. Öyle kulübümüz var ki 4.9'la oynamış. 11'in yarısı Türk, yarısı yabancı." dedi.

DEPLASMAN GOL KURALI KALDIRILDI

Yeni sezon öncesi UEFA'dakine benzer bir karar aldıklarını açıklayan Özdemir, rövanşlı maçlarda deplasmanda atılan gol kuralını kaldırdıklarını duyurdu. TFF Başkanı "Biz de rövanşlı maçlarda deplasmanda atılan gol avantajını UEFA gibi kaldırdık. Biz zaten UEFA'nın 55 üyesinden bir tanesiyiz. UEFA'nın futbolla ilgili aldığı kararları Türkiye'mizde uygulamak ana hedeflerden bir tanesi. TFF 1.Lig play-offlarında ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralı kaldırıldı."

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ GELİR Mİ?

Yeni sezon öncesi gol çizgisi teknolojisinin gelebileceğinin sinyallerini veren Nihat Özdemir, "Gol çizgisi teknolojisi üzerindeyiz. Çok az olan bir olay. Ama olabiliyor. Her şey olabilir. Bizim liglerimize de gol çizgisi teknolojisi gelebilir. TFF olarak bizim maçlarımıza gelmesini istiyorum. İnşallah yakın zamanda uygulayacağız." dedi.



YAYIN İHALESİ YIL SONUNDAN ÖNCE YAPILACAK

Digitürk ile yapılan anlaşmanın 4 yıllık olduğunu ve bu sene son sene olduğunu belirten Nihat Özdemir, yayın ihalesi için 9 kişilik bir komisyon kurduklarını ve 31 Aralık'tan önce ihaleyi tamamlamak istediklerini ifade etti. TFF Başkanı, "imin kazanacağını göreceğiz. Ne kadar iyi bir rakamla sonlandırırsak bundan en büyük kazancı kulüplerimiz ve Türk futbolu alacak." dedi.

HARCAMA LİMİTLERİ

Takım harcama limitleri konusunda Sicil Kurulu ile TFF'nin ortak çalışarak sınırları belirlediğini belirten Nihat Özdemir, TFF 1. Lig'e de bu kuralı getirebileceklerini söyledi. "Pandemi nedeniyle bu yıl yüzde 25 aşabilirsiniz noktasına geldik. Ancak gelecek yıl bu sıfır olacak. Kurlarda büyük hareketler yaşanıyor. Kulüpler hangi kurlarla yapacaklarına dair karar alamıyor." diyen Özdemir, sınırları aşan rakamlar olursa, ihtar ve puan silme gibi cezaların gelebileceğini söyledi.