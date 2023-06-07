TFF'den açıklama: Transfer ve tescil dönemi ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunun transfer ve tescil dönemlerini duyurdu.

Yaz transfer dönemi 26 Haziran'da başlayacak ve 15 Eylül'de sona erecek. Ara transfer dönemi ise 11 Ocak 2024 ve 9 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.



Federasyondan yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

