TFF'den Dursun Özbek'e ceza

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp sosyal medyasından yapmış olduğu açıklamalarında kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Özbek'e 360 bin TL'lik para cezası da verildi.

TFF'den cezalarla ilgili yapılan açıklama şöyle:



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12.12.2024 tarih ve 27 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 06.12.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VESTEL TRİBÜNÜ GÜNEY KALE ARKASI ALT J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 07.12.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN KUZEY ALT D – KUZEY ALT E – KUZEY ALT F numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



3- ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, 07.12.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A ve KUZEY ÜST B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



4- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 07.12.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 07.12.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY 209 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 107-108-109, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 407-408-409, GÜNEY ALT TRİBÜN 120-121-122, GÜNEY ÜST TRİBÜN 422-423-424, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 115-116-117-118, DOĞU ÜST TRİBÜN 414-415-416-417-418 ve ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜN 102 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 480.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404-405-406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 08.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OSMAN SEÇİLMİŞ GÜNEY ALT TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- GALATASARAY A.Ş.’nin, 08.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KUZEY TRİBÜN MİSAFİR B, C, D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 360.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 47.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 05.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, 03.12.2024 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, 06.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- MANİSA FK görevlisi MAHMUT ASLAN’ın, 07.12.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MANİSA FK görevlisi MAHMUT ASLAN’ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 08.12.2024 tarihinde oynanan BOLUSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



13- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu SİNAN OSMANOĞLU’nun, 08.12.2024 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜKTrendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 08.12.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI TRİBÜN KALE ARKASI B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



15- SAKARYASPOR A.Ş. antrenörü SEDAT BAYRAK’ın, 08.12.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- ESENLER EROKSPOR Kulübü sporcusu MUCAHİT ALBAYRAK’ın, 09.12.2024 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 09.12.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT 131, 132, 133, GÜNEY ALT 122, 123, 124 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



18- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 09.12.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ALT 127 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü kaleci antrenörü ALİ HIDIR KURT’un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. sporcusu HÜSEYİN ERAY KARATAŞ’ın, 08.12.2024 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş.-FETHİYESPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- İSKENDERUNSPOR A.Ş.’nin, 08.12.2024 tarihinde oynanan ALTINORDU-İSKENDERUNSPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, 08.12.2024 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 28.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 81.900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA KURNAZ’ın, 08.12.2024 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ-GİRESUNSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA ŞERİFOĞULLARI’nın, 08.12.2024 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 08.12.2024 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BUCASPOR 1928 Kulübü Sporcusu SELAHATTİN SEYHUN’un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- DİYARBEKİR SPOR A.Ş.’nin, 08.12.2024 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 11.025.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Antrenörü MURAT DABAN’ın, 08.12.2024 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- 23 ELAZIĞ FK antrenörü ÜMİT TÜTÜNCİ’nin, 08.12.2024 tarihinde oynanan 23 ELAZIĞ FK-KEMERKENT BULVARSPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.’nin, 08.12.2024 tarihinde oynanan BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-BURSASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka biletlerinin rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30’undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- BURSASPOR Kulübünün, 08.12.2024 tarihinde oynanan BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-BURSASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- KARŞIYAKA Kulübünün, 08.12.2024 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-BELEDİYE KÜTAHYASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 08.12.2024 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-BELEDİYE KÜTAHYASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübünün, 08.12.2024 tarihinde oynanan DÜZCE CAM DÜZCESPOR-SİLİFKE BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- HG HOSPİTAL KAHRAMANMARAŞ SPOR Kulübü sporcusu ALİ OSMAN KARNAPOĞLU’nun, 08.12.2024 tarihinde oynanan TOKAT BELEDİYESİ PLEVNE SPOR-HG HOSPİTAL KAHRAMANMARAŞ SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- AMASYASPOR FK kaleci antrenörü GÖKMEN ÇALIŞKAN hakkında, 08.12.2024 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



35- ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübü sporcusu AHMET ÇELİK hakkında, 08.12.2024 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR Kulübü sporcusu ALİHAN BEL hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



36- SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİ SPOR Kulübü sporcusu ERTUĞRUL SANCAKTUTAN’ın, 08.12.2024 tarihinde oynanan SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİ SPOR-UŞAK SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.375.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



37- FATSA BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu AYDEMİR EMRAH UZUN’un, 08.12.2024 tarihinde oynanan TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ-FATSA BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



38- MUĞLASPOR Kulübü antrenörü BÜLENT TUNCAY’ın, 09.12.2024 tarihinde oynanan MUĞLASPOR KULÜBÜ-SİLİVRİSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



39- AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR Kulübünün, 08.12.2024 tarihinde oynanan AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR-VİRANŞEHİR BLD. SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR Kulübü masörü ERAY DEMİRTAŞ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



40- VİRANŞEHİR BLD. SPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA AYDIN’ın, 08.12.2024 tarihinde oynanan AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR-VİRANŞEHİR BLD. SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada VİRANŞEHİR BLD. SPOR Kulübü malzemecisi AHMET ÇOBAN’ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



41- AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü antrenörü DEDE ÇELİK’in, 08.12.2024 tarihinde oynanan AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



42- SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SPOR Kulübü sporcusu FEVZİ CAN BOZKUŞ’un, 08.12.2024 tarihinde oynanan AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 8. ile 12. maddelerinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



43- KIRIKKALE FK SPOR Kulübünün, 08.12.2024 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 8.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KIRIKKALE FK SPOR Kulübü görevlisi TARIK GÜLYAZI’nın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KIRIKKALE FK SPOR Kulübü görevlisi TARIK GÜLYAZI’nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KIRIKKALE FK SPOR Kulübü sporcusu BURAK BAŞKAYA’nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KIRIKKALE FK SPOR Kulübü görevlisi HAKAN ELİDEMİR’in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



44- POLATLI 1926 SPOR Kulübü antrenörü RAUF MELİH ALPASLAN’ın, 08.12.2024 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka devre arasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



45- DENİZLİSPOR Kulübünün, 08.12.2024 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



46- ORDUSPOR 1967 A.Ş. Kulübü Başkanı İSA AKÇAY’ın, 08.12.2024 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, cezaya uymama eylemi nedeniyle nedeniyle FDT’nin 50/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4,5 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. Kulübü sporcusu MUHAMMET CAN TUNCER’in, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.375.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



47- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 04.12.2024 tarihinde oynananKARŞIYAKA-MKE ANKARAGÜCÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



48- BURSASPOR Kulübünün, 04.12.2024 tarihinde oynanan BURSASPORARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



49- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 04.12.2024 tarihinde oynanan ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-BUCASPOR 1928 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım bayrağını yanlarında bulundurmamaları ve müsabaka organizasyon toplantısında stadyum müdürüne teslim etmemelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir.