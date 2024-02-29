TFF'den iddialara yanıt: Hakemlerin telefonla VAR Merkezi'ne girmeleri yasaktır

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sırasında karşılaşmanın VAR Merkezi'ni aradığı iddiasına yanıt verdi.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir YouTube kanalında "MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı" ifadesinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.



VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmeleri yasaktır. Görevli hakemlerin cep telefonu cihazları VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edilmektedir.



Ayrıca VAR merkezi 24 saat sürekli olarak ses ve görüntü kaydı ile kontrol altında tutulmaktadır.



Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan bu ve benzeri yayınlar ile ilgili gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır."

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

TFF, geçtiğimiz gün VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın görevinden istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini duyurmuştu.

