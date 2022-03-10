TFF'den Süper Lig harici tüm maçlara erteleme

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Süper Lig maçları harici tüm maçlar ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto Süper Lig haricindeki liglerdeki maçları bir hafta erteledi.



TFF'den yapılan açıklamada, hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunların dikkate alındığı bildirildi.



Karara göre, 11-14 Mart'ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart haftasına alındı.



Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar daha sonra ilan edilecek.



Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

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