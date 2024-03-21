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TFF'nin iftarına sadece 5 kulüp başkanı katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel kulüp yöneticilerinin davet edildiği bir iftar yemeği düzenledi. Fenerbahçe ve Beşiktaş davete katılmazken, Galatasaray'da ise Metin Öztürk iftara gitti. davette başkan düzeyinde sadece 5 kulüp katılım gösterdi.

TFF'nin iftarına sadece 5 kulüp başkanı katıldı

'nin ev sahipliğinde TFF'nin tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla iftar yemeği düzenlendi. 

ve alt liglerin başkanlarının davet edildiği iftara Süper Lig'den hangi takımların katılım gösterip göstermeyeceği merak konusu olmuştu. 

Davete ve katılım göstermezken, 'da İkinci Başkan Metin Öztürk katıldı. 

SÜPER LİG'DEN 5 KULÜP BAŞKANI KATILDI

Davette Trabzonspor'dan Başkan Ertuğrul Doğan ve yöneticiler tam kadro yer alırken, Gaziantep, Hatayspor, Başakşehir ve Sivasspor kulüplerinin başkanları da davette yer aldı. 

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