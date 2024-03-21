TFF'nin iftarına sadece 5 kulüp başkanı katıldı

TFF'nin ev sahipliğinde TFF'nin tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla iftar yemeği düzenlendi.

Süper Lig ve alt liglerin başkanlarının davet edildiği iftara Süper Lig'den hangi takımların katılım gösterip göstermeyeceği merak konusu olmuştu.



Davete Fenerbahçe ve Beşiktaş katılım göstermezken, Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk katıldı.

SÜPER LİG'DEN 5 KULÜP BAŞKANI KATILDI



Davette Trabzonspor'dan Başkan Ertuğrul Doğan ve yöneticiler tam kadro yer alırken, Gaziantep, Hatayspor, Başakşehir ve Sivasspor kulüplerinin başkanları da davette yer aldı.