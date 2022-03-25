Toprak Razgatlıoğlu, World SBK'da sezon öncesi son testlerine başlıyor

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK'de geride kalan sezonu zirvede tamamladı. Razgatlıoğlu, Brixx Pata Yamaha takımıyla sezon öncesi son testlerine İspanya'da takım arkadaşıyla başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Razgatlıoğlu ile İtalyan takım arkadaşı Andrea Locatelli, bugün ve yarın İspanya'nın Barselona kentinde testler gerçekleştirecek.



Toprak Razgatlıoğlu'nun, 13 yarış kazanıp, 29 podyum, 3 pol pozisyonu ve 7 en hızlı tur ödülü elde ettiği 2021 sezonunun ardından "Yamaha mavisi"nde üçüncü yılı olacak. 25 yaşındaki sürücü, yeni motosikleti R1 WorldSBK'de "1" numara ile yarışacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Toprak Razgatlıoğlu, ekibinin kış boyunca yaptığı işler ile tüm gelişmeleri test etmekten keyif aldığını ifade etti.



Yeni R1 WorldSBK'nın harika göründüğünü dile getiren Toprak, "Yeni sezona başlamaya hazırız. Her seferinde yarış kazanmak için savaşacağız. Aragon ile Portimao'daki çok iyi testlerden sonra, yarış paketi üzerinde çalışmaya devam edip, gelişmeye çalışacağız. 2022 sezonunda rekabetimizi yine güzel olacak" değerlendirmesini yaptı.

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