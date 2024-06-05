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Tottenham 4 oyuncusu ile sözleşme uzatmayacağını açıkladı

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 5'inci sırada tamamlayan Tottenham; Japhet Tanganga, Ryan Sessegnon, Eric Dier ve Ivan Perisic ile sözleşme uzatılmama kararı alındı.

Tottenham 4 oyuncusu ile sözleşme uzatmayacağını açıkladı

'de geçtiğimiz sezonu 5'inci sırada tamamlayan Tottenham Hotspur'da yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarına devam ediyor.

Londra ekibinde transfer çalışmaları devam ederken, teknik direktörü Ange Postecoglou takımdan gidecek isimleri de belirlemiş durumda. İngiliz ekibinde sözleşmeleri sona eren Japhet Tanganga, Ryan Sessegnon, Eric Dier ve Ivan Perisic ile sözleşme uzatılmama kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 4 futbolcuya emekleri için teşekkür edilirken; "Eric Dier, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon ve Japhet Tanganga'ya kulübe verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve onlara gelecekte en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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