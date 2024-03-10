Tottenham, Aston Villa'yı deplasmanda farklı yendi

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham, deplasmanda Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti.

İlk yarıda gol sesi çıkmayan karşılaşmada 50. dakikada Maddison sahneye çıkarak gol perdesini açtı. Golden 3 dakika sonra Brennan Johnson farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti.

Ev sahibi ekipte 65. dakikada kırmızı kart gören McGinn, takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 90+1 ve 90+4. dakikalarında Heung Min Son ve Timo Werner'in kaydettiği 2 gol maçın soncunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Tottenham 53 puanla 5. sırada yer alırken, ligi 4. bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor.

55 puanla 4. sırada bulunan Aston Villa ise 1983'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı umuyor.