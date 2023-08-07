Tottenham, Harry Kane için kararını verdi: Bayern Münih'ten 100 milyon euroluk teklif

Yeni sezona 9 numarası olmadan başlamak istemeyen Bayern Münih, Harry Kane için son teklifini yapmıştı.

The Athletic'in haberine göre, Bayern Münih, Harry Kane için son teklifini Tottenham'a sundu ancak reddedildi.

Bayern, Haziran ayında Kane için ilk teklifi olan 70 milyon euro artı bonuslar reddedildikten sonra Tottenham'a Temmuz ayının başında yaptığı ikinci teklifi de geri çevrilmişti.

100 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Bundesliga şampiyonu, yeni sezon başlamadan önce 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için bonuslarla birlikte 100 milyon euroluk bir teklif daha yaptı. Ancak bu teklif Harry Kane'in transferi için yeterli olmadı.

Bayern yetkilileri, pazartesi günü bir toplantı yapacak ve transfer güncellemeleri gündemde olacak.

Kane, Kuzey Londra'da ekibiyle mevcut sözleşmesinin son yılına girdi ve kulüp yıldız golcünün sözleşmesini uzatmaya ikna edebileceğini umuyor.

Tottenham'ın yaz kampına katılan Kane, şu anda 13 Ağustos Pazar günü Brentford'a karşı Premier Ligin ilk maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.